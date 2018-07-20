الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 15 موقعا لـ”كتائب القسام” في غزة.. وحماس تتوعد بالرد 

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ مساء الجمعة، هجمات على 15 موقعا لـ”كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال في بيان “يواصل جيش الدفاع ضرباته الجوية في قطاع غزة مستخدمًا مقاتلات حربية وطائرات أخرى. حتى اللحظة تم استهداف 15 هدفًا إرهابيًا في مقر قيادة كتيبة (حي) الزيتون (شرق مدينة غزة) التابعة لمنظمة حماس الإرهابية”.

وأضاف البيان “لقد تم تدمير مقر قيادة الكتيبة وفيها قدرات متنوعة تشمل مخازن أسلحة ومخازن عتاد قتالي ومواقع تدريب واستطلاع وغرفة عمليات الكتيبة بالاضافة الى غرف قيادة وسيطرة ومكتب قائد الكتيبة وبنيات تحتية أخرى”.

بدورها، قالت حماس إن المقاومة الفلسطينية سترد على استهداف إسرائيل لمواقعها في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، “تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا (..) وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص”.

وأضاف “اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة، وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه، وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب”.

ودعا “العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية”.

ويشهد قطاع غزة، توترا ملحوظا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث تشن مقاتلات إسرائيليا غارات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب القسام، فيما استشهد رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بشن الغارات ردا على إطلاق نار نفذه فلسطينيون قرب الحدود.

(الأناضول)