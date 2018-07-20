مقتل جندي إسرائيلي برصاص فلسطيني بالقرب من جنوب قطاع غزة

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، مقتل أحد جنوده بنيران فلسطينية بالقرب من جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، “قتل جندي اليوم خلال عملية ميدانية جنوب قطاع غزة، وهذا هو الحدث الأمني الخطير الذي تم الحديث عنه اليوم”. وأضاف “أُصيب الجندي في صدره نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته بالصدر من قبل قناص من غزة”.

وكان الجيش قد أعلن، عصر اليوم، عن تعرض قوة تابعة له لهجوم بالرصاص من قبل فلسطينيين قرب حدود غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ مساء الجمعة، هجمات على 15 موقعا لـ”كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

في المقابل قالت حماس إن المقاومة الفلسطينية سترد على استهداف إسرائيل لمواقعها في قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة، توترا ملحوظا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث تشن مقاتلات إسرائيليا غارات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب القسام، فيما استشهد رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.

ويبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ بشن الغارات ردا على إطلاق النار الذي نفذه فلسطينيون قرب الحدود.

(وكالات)