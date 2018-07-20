﻿إدانة لبنانية لقانون القومية اليهودية: ألم يحن الوقت لتضامن عربي ؟

بيروت- « القدس العربي»: « قانون القومية « الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي هو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه حسب ما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قال «هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194.»

ودعا الرئيس عون « الشعب الفلسطيني للتكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه». وسأل «ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الإسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟».

ورأى أن «الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الإسرائيلي لفلسطين ووجودها وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه يجعل الاتكال على التكاتف العربي بمواجهة الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب إسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني.»

كذلك، أعلنت «حركة أمل» أنها تنظر بعين السخط والغضب لما آلت إليه الأوضاع والموقف في الشرق الأوسط في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي من أبعاده الدولية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما وصف بقانون (القومية اليهودية)، والذي يعبّر في فصوله عن الفصل العنصري، ويعتبر أن (إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي)، وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود، (وأن القدس الكبرى هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد).

واعتبرت الحركة « أن ما تقدّم إذ يشكل إحباطاً لأماني الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فإنه من أخطر القوانين ويشكل تتويجاً لجملة قوانين عنصرية واستيطانية استهدفت بشكل خاص القدس ومقدساتها، وهدفت لمشروع التهويد، وهو بمثابة إعلان حرب على مكونات الشعب الفلسطيني».

وطالبت الحركة «بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون العنصري الذي يهزّ الإستقرار والأمن والسلام والنظامين الإقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط «. ودعت «أبناء الشعب الفلسطيني إلى إستعادة وحدة موقفهم وخطابهم السياسي، والأمتين الإسلامية والعربية إلى التصدي للعدو الرئيسي للأمتين، والتعالي على التناقضات الثانوية وعلى الخلافات داخل مختلف الأقطار «.