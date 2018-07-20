شاكيرا تتحدث عن أصعب أيام في حياتها

لندن – “القدس العربي ” : كشفت النجمة شاكيرا أنها عاشت الأشهر الأصعب في حياتها، حين تعرضت لنزيف في الحبال الصوتية، بإصابة جعلتها تظن أنها قد تفقد صوتها، ما دفعها لتقدير مسيرتها بشكل أكبر.

وفي مؤتمر صحفي قدمته في مدينة بارانكيا الكولومبية، مسقط رأسها، قالت شاكيرا: “لقد سألت نفسي كثيرا لماذا أواجه كل هذه العقبات، مرت علي أيام كنت أفتقد فيها الرغبة في النهوض حتى من الفراش”.

وأضافت: “لم يخطر ببالي مطلقا أنني قد أفقد صوتي، فكرت أنني قد أخسر أشياء أخرى كثيرة في الحياة؛ لكن ليس صوتي، حين وجدت نفسي في مواجهة هذا الوضع، شعرت أنها الفترة الأصعب في حياتي” .

وتابعت شاكيرا: “لم أقدر مسيرتي بهذا القدر من قبل، أصبحت أشعر الآن بقيمة الوقوف على المسرح والغناء أمام الجماهير، أكثر من أي وقت مضى”.