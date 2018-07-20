﻿توتنهام يجدد عقد مهاجمه الكوري سون

لندن – د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي تجديد عقد مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ليستمر مع الفريق حتى عام 2023 .ومنذ انضمامه إلى توتنهام من باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2015، شارك سون (26 عاما) في 140 مباراة مع الفريق سجل خلالها 47 هدفا. وفي الموسم الماضي، شارك سون في 53 من إجمالي 55 مباراة لتوتنهام في كل المسابقات.

مانشستر سيتي يخطط لزيادة راتب نجمه ستيرلينغ

مانشستر – الأناضول: ينتظر مانشستر سيتي الإنكليزي عودة لاعبه رحيم ستيرلينغ من إجازته الصيفية للتفاوض حول زيادة راتبه والحفاظ عليه لمواسم إضافية. ووفقا لوسائل اعلام إنكليزية، فإن السيتي يجهز راتبا جديدا لستيرلينغ للحفاظ عليه لمواسم أخرى مع تمديد العقد لينتهي في 2023 بدلا من 2020. ويتقاضي ستيرلينغ 170 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 250 ألف جنيه. وتألق ستيرلينغ (23 عاما) بشكل لافت مع السيتي الموسم الماضي، وتوج معه بالدوري الإنكليزي، كما كان أحد العناصر الأساسية مع منتخب بلاده صاحب المركز الرابع في مونديال روسيا.

الأرجنتيني إيكاردي يعود إلى اهتمامات ريال مدريد

مدريد – الأناضول: دخل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان الإيطالي من جديد اهتمامات ريال مدريد للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يسعى الريال للتعاقد مع إيكاردي ضمن حملة تدعيمات للفريق. وكان الريال حاول ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية الماضية ولكن المبالغة المالية من النادي الإيطالي والذي طلب 100 مليون يورو عطل الصفقة، وقد يقدم عرضا يتناسب مع طلبات الإنتر في ظل الرغبة الكبيرة لدى الريال لتعزيز خط الهجوم. وإيكاردي (25 عاما)، انضم للانتر عام 2013 من سامبدوريا، ونجح الموسم الماضي في تسجيل 29 هدفا في 36 مباراة.

إيقاف رئيس نادي روما في دوري الأبطال ثلاثة شهور

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض الإيقاف لثلاثة أشهر على جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، إثر تعليقاته المسيئة بشأن أحد الحكام. وحرم اليويفا بالوتا من «أداء مهام وظيفته» في البطولة اعتبارا من أول مباراة أوروبية لروما الموسم المقبل، وستكون في دوري الأبطال أحد يومي 18 و19 أيلول/سبتمبر، ويستمر الإيقاف حتى 11 أو 12 كانون الأول/ديسمبر. ووجه اليويفا تهمة السلوك غير اللائق لرئيس روما إثر توجيهه انتقادات لحكم مباراة الفريق أمام ليفربول في إياب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال في أيار/مايو. كذلك فرض اليويفا غرامة مالية على روما قيمتها 19 ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه.

الفيفا يغرم 6 أندية بسبب مستحقات متأخرة

زيوريخ – الأناضول: وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، غرامات مالية على 6 أندية على مستوى العالم مع التهديد بمنع القيد وخصم النقاط بسبب مستحقات لاعبين قدامي. ووقعت غرامة قدرها 25 ألف فرنك سويسري، نحو 21 ألف يورو، على أندية الزمالك المصري ومرسين إدمان التركي والعربي والخريطيات القطريين والجزيرة الإماراتي وكوبان الروسي. وأضاف الفيفا أن هذه الأندية لم تلتزم بالمعايير الخاصة بصرف مستحقات اللاعبين الراحلين عنها. وشدد الفيفا على أن هذه الأندية إن لم تلتزم ستتعرض لخصم 6 نقاط من مسابقاتها المحلية، إلى جانب المنع من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات متتاليتين.

أودينيزي الإيطالي يضم الأرجنتيني بوسيتي

روما – الأناضول: أعلن أودينيزي الايطالي التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إغناسيو بوسيتي، من أتلتيك هوراكان الأرجنتيني لخمسة مواسم. وأضاف النادي أن المدرب الإسباني خوليو بيلاسكيز استدعى اللاعب للمشاركة في معسكر الفريق الحالي للموسم الجديد المقام في النمسا. وبدأ بوسيتي (22 عاما)، مسيرته مع أتلتيكو رافاييلا، لأربعة مواسم، ثم انتقل لهوراكان وقضى معه موسمين قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي.

وأنهى أودينيزي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة.

بالميراس يهدر نقطتين أمام سانتوس في الدوري البرازيلي

ساو باولو – د ب أ: أهدر بالميراس نقطتين في الدوري البرازيلي بعدما تعادل مع مضيفه سانتوس 1/1 ضمن المرحلة الثالثة عشرة، أولى المراحل التي تقام بعد فترة توقف طويلة في ظل إقامة كأس العالم. وافتتح لوكاس ليما التسجيل لبالميراس لكن غوستافو هنريكي أدرك التعادل لسانتوس ليخرج كل فريق بنقطة واحدة. ورفع سانتوس رصيده إلى 14 نقطة مقابل 20 نقطة لبالميراس في المركز السابع. كذلك تعادل فاسكو دي غاما 1/1 مع فلومينينسي، جاره في مدينة ريو دي جانيرو، وتعادل شابيكوينسي مع باهيا بالنتيجة نفسها. وفي مباراتين أخريين، تغلب كروزيرو على أميركا مينيرو 3/1 وتعادل أتلتيكو باراناينسي مع إنترناسيونال 2/2 .