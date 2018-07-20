﻿فورمولا ـ 1 :بوتاس سيظل زميلا لهاميلتون في فريق مرسيدس

هوكنهايم (المانيا) – رويترز: قال فريق مرسيدس بطل العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات أمس الجمعة إن السائق الفنلندي فالتيري بوتاس وقع على عقد جديد وقد يستمر مع الفريق لعامين إضافيين.

وجاء الاعلان بعد يوم واحد من تأكيد فريق مرسيدس أن زميله لويس هاميلتون، بطل العالم أربع مرات، وقع على عقد جديد لمدة عامين ليبقى مع الفريق حتى نهاية 2020. وأوضح مرسيدس في بيان أن بوتاس (28 عاما)، الذي انضم للفريق العام الماضي بعد اعتزال بطل 2016 نيكو روزبيرغ على نحو مفاجئ، سيبقى في 2019 بشكل مؤكد مع وجود خيار للاستمرار لعام آخر. وقال توتو فولف رئيس مرسيدس: «أداء فالتيري كان متميزا هذا الموسم ولولا أخطاء صدرت منا ولولا سوء حظه لربما تصدر بطولة السائقين الآن». وأضاف: «عندما اتخذنا القرار لصالح بقاء فالتيري خلال 2019 لم يتعلق الأمر بسرعته التي لا غبار عليها أو بالتزامه فقط بل بشخصيته أيضا وعلاقته بالفريق ولويس وهي قائمة على الثقة. هذه هي العلاقة المطلوبة لمواجهة منافسين أقوياء في البطولتين (السائقين والصانعين) كما تعكس قيم هذا الفريق». ويحتل بوتاس المركز الخامس حاليا ببطولة العالم بفارق 59 نقطة خلف هاميلتون صاحب المركز الثاني ولم يفز بأي سباق حتى الآن هذا الموسم. لكنه احتل المركز الثاني في أربعة سباقات. وفاز هاميلتون بثلاثة سباقات ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن المتصدر سيباستيان فيتل سائق فيراري. وبدا بوتاس واثقا وسط التكهنات بشأن إمكانية استعانة مرسيدس بالفرنسي استيبان أوكون سائق فورس انديا. كما قضى الاعلان على أي أمل في انتقال الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول إلى مرسيدس في الموسم المقبل. وقال بوتاس: «نجحت هذا العام في قطع خطوة جيدة للأمام وأثق في أن الأفضل لم يأت بعد». وأضاف: «لم يحالفنا الحظ كثيرا في السباقات هذا العام لكن الفريق يعرف مستواي وهذا مؤشر رائع على الثقة في قدراتي. نخوض معركة كبيرة حاليا ومن الجيد توضيح مستقبلي أمام الجميع وهذا يعني أننا يمكننا التركيز فقط في المنافسة بالبطولة».