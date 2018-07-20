﻿الدوري القطري: الاسباني غابي يحلم بإحراز كل الألقاب مع السد

الدوحة – د ب أ: يشعر النجم الاسباني غابي، بسعادة بالغة بعد انتقاله للسد القطري من أتلتيكو مدريد، مؤكدا جاهزيته القوية للمشاركة في المباريات بعدما انضم لمعسكر الفريق الاعدادي استعدادا للموسم الجديد.

وقال غابي: «سعيد ببداية التدريبات مع الفريق وهي ممتازة للغاية، وبالتأكيد الهدف منها أن نصل لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم». وعن إمكانات معسكر الإعداد، قال: «أعمل مع مجموعة جيدة جدا من اللاعبين وجهاز فني مميز، وأشعر بروح المجموعة في الفريق، وأن هدف الجميع إحراز البطولات، ومكان المعسكر أكثر من رائع يساعد على خوض فترة اعداد قوية ومميزة». وعن مشاركته مع الفريق في التدريبات خلال الأيام الماضية، أشار الى أن فترة التدريبات الأخيرة مميزة وقوية للغاية وستساعد اللاعبين كثيرا. وأوضح: «في الفترة التي خضت فيها التدريبات مع الفريق، لمحت ارتفاع مستوى اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز مثل القائد تشافي والمهاجم بغداد بونجاح وأكرم عفيف والعديد من اللاعبين، وأتوقع ارتفاع نسق التدريبات في الايام المقبلة مع اقتراب بداية المنافسات». وبخصوص طموحاته مع الفريق الموسم المقبل، قال قائد أتلتيكو السابق: «السد فريق كبير وطموحه دائما الفوز بالألقاب، وبالتالي سيكون هدفنا الفوز دائما بكل البطولات». وحول رأيه في تنظيم قطر كأس العالم 2022، أوضح أنه يعلم شغف القطريين بكرة القدم وقدرتهم على تنظيم هذا الحدث بكل كفاءة، وقال: «متأكد من أن مستوى التنظيم في قطر سيكون بنفس مستوى التنظيم الذي حدث في روسيا، وأكثر في ظل الاهتمام الكبير من القطريين على تنظيم مونديال مثالي». وتابع: «أعتقد ان اللاعبين العالميين في الدوري القطري سيساهمون في تطور مستوى الكرة قبل المونديال المقبل». وحول مسيرة اتلتيكو وقدرته على المنافسة الموسم المقبل، قال غابي: «ما يميز أتلتيكو هو تكاتف اللاعبين دائما للوصول للأهداف المحددة، واتمنى ان أشاهد هذه الوحدة والتكاتف من لاعبي السد للمضي قدما في طريق الانتصارات وحصد البطولات». وعن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس، أكد غابي أن رونالدو لاعب كبير جدا، وانتقل من ناد كبير في إسبانيا الى ناد كبير آخر في إيطاليا، وهو يسعى للفوز بدوري الأبطال مع فريقه الجديد، وسيكون إضافة كبيرة ومميزة للدوري الايطالي.