﻿محكمة التحكيم الرياضي تلغي استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي

لوزان (سويسرا) – أ ف ب: ألغت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الجمعة قرار استبعاد ميلان الايطالي عن المشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، على رغم اقرارها بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، ودعت الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرار «مناسب» بحقه.

وذكرت المحكمة ان القضية «لم يتم تقييمها بشكل صحيح» من قبل قضاة الاتحاد الاوروبي للعبة، مشيرة الى ان «الوضع المالي الحالي للنادي أصبح أفضل الان»، فأحالت القضية مجددا الى الاتحاد القاري. وقالت المحكمة في بيان انها «تعتبر ان غرفة الحكم (في الاتحاد الاوروبي) في موقع أفضل من «كاس» لاصدار تدبير تأديبي مناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي». وكانت هيئة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الاوروبي، قررت في 27 حزيران/ يونيو الماضي استبعاد بطل اوروبا سبع مرات، عن مسابقة الدوري الاوروبي في أول نسخة يتأهل فيها. وجاء في قرارها ان نادي ميلان «استبعد من أي مسابقة اوروبية يتأهل اليها في الموسمين المقبلين»، موضحة ان الاستبعاد «من مسابقة واحدة سواء في 2018 -2019 او 2019 -2020»، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وعاش ميلان 15 شهرا مضطربا بعد انتقال ملكيته من رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 نيسان/ أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو الى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لي يونغ هونغ. وتم تمويل عملية الاستحواذ جزئيا من خلال قرض عالي الفائدة بقيمة 300 مليون يورو من صندوق اليوت الامريكي. وبعد فشل ميلان بالسداد، أعلن الصندوق الاستثماري في 11 تموز/ يوليو سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين «استقرار مالي». وفي بيان وزعه، ذكر الصندوق الامريكي انه يتولى السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر الصيني لي يونغ هونغ في تسديد الديون المستحقة. وكانت لدى المالك الصيني مهلة انتهت الجمعة 6 تموز/ يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الامريكي الذي أقرضه المال لشراء لاعبين جدد. وكان شراء المالكين الصينيين الجدد لاعبين بأكثر من 200 مليون يورو الصيف الماضي، بالاضافة الى شروط قرض اليوت أثار اهتمام الاتحاد الاوروبي للعبة. وخسر نادي ميلان عشرات الملايين من اليورو سنويا منذ نحو 10 اعوام، وهو بعيد جدا عن تلبية معايير الادارة المالية المنصوص عليها في قواعد اللعب المالي النظيف. وتحدثت وسائل الاعلام الايطالية عن انعقاد جلسة لجمعية عمومية خاصة بالنادي في 21 تموز/ يوليو، لاقرار انتقاله الى الصندوق الامريكي. واحتل ميلان المركز السادس في دوري الموسم المنصرم الذي توج فيه يوفنتوس باللقب للمرة السابعة تواليا.