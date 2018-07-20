﻿الدوري الاسباني: الريال يقدم البرازيلي فينيسيوس وسط شكوك حول مشاركته

مدريد – د ب أ: قدم ريال مدريد، لاعبه الجديد البرازيلي فينيسيوس أمام وسائل الإعلام، لكن الشكوك أثيرت حول مشاركة اللاعب ضمن صفوف الفريق على الفور.

ولم يتضح بعد إذا كان اللاعب الشاب سيشارك مع الريال، أم أن النادي سيعيره إلى فريق آخر لموسم واحد لحين التأقلم مع كرة القدم الإسبانية. وقال بيريز عقب توقيع العقد مع المهاجم البرازيلي: «فينيسيوس أكمل للتو العام الثامن عشر من عمره، لكنه واحد من أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم، لقد أبهرنا بقدراته الفنية وسرعته ومراوغاته وكذلك أهدافه.» وأضاف: «إنه واحد من اللاعبين الذين سيشكلون المستقبل، ومن العناصر التي تحتاجها الكرة الأوروبية بشكل كبير لأنه لاعب يتمتع بالأسلوب الإبداعي لكرة القدم البرازيلية.» وأثيرت الشكوك بشكل كبير حول إمكانية لجوء الريال لإعارة اللاعب إلى فريق آخر، حيث أن مراسم توقيع العقد شهدت التقاط اللاعب صورا مع قميص يحمل اسمه لكن لا يحمل رقما على ظهره. وسيكون على جولين لوبيتيغي، المدرب الجديد للريال، اتخاذ القرار، وهو ما يتوقف على أداء اللاعب خلال فترة الاستعداد للموسم، وكذلك احتياجاته للفريق من الجوانب الفنية. وأبدى فينيسيوس سعادة بالغة بالانضمام إلى الملكي، قائلا: «إنها أفضل فرصة للاعب كرة قدم، وسأقدم كل ما لدي وأضحي لإثبات جدارتي بها.» وأضاف: «أنا قادم من أسرة بسيطة والتضحية ليست أمرا جديدا علي، لقد عشت بعيدا عن والدي وأشقائي، مضطرا كي أحقق ما أود النجاح فيه. أشعر بالفخر للصعود إلى القمة المتمثلة في الانضمام إلى ريال مدريد وأنا في الثامنة عشرة من عمري.» ودفع الريال أكثر من 45 مليون يورو بقليل للحصول على خدمات اللاعب، من فلامنغو البرازيلي.