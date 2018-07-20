﻿الدوري الانكليزي: ليفربول يضم الحارس البرازيلي أليسون من روما في صفقة تاريخية

لندن – د ب أ: أعلن ليفربول الانكليزي تعاقده رسميا مع حارس المرمى البرازيلي الدولي أليسون باكير من روما الإيطالي.

ووقع أليسون )25 عاما( على «عقد طويل الأمد» مع ليفربول عقب اجتيازه الفحوصات الطبية التي أجراها الخميس، في صفقة بلغت قيمتها 66 مليون يورو، حسبما أفادت تقارير. وصرح الحارس البرازيلي عقب تعاقده مع ليفربول: «الحلم أصبح حقيقة، سأرتدي قميصا مميزا لناد يتسم بالهيبة ويتطلع دائما الى الفوز». وأضاف: «ما يتعلق بحياتي ومسيرتي، فإن هذه خطوة كبيرة للغاية لي بأن أكون جزءا من هذا النادي وتلك الأسرة. يمكن للجميع أن يتأكد من أنني سأقدم كل ما لدي». ووصف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الحارس البرازيلي بأنه أحد أفضل الحراس في العالم حاليا. وأكد كلوب: «في لحظة ما، خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاءت الفرصة للتعاقد مع أحد أفضل حراس المرمى في العالم الآن». وأوضح: «لم يستغرق الأمر طويلا، كي أكون صادقا، كنا بحاجة للتحدث قليلا مع المالكين. كانوا متحمسين للغاية. لذلك نجحنا في إتمام تلك الخطوة». ومن المرجح أن يصبح أليسون الحارس الأساسي لليفربول الموسم المقبل، ليحل بدلا من الألماني لوريس كاريوس، الذي تسببت هفواته الفادحة في حرمان ليفربول من التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وكشف كلوب: «أعتقد أنه كان يتعين علينا القيام بشيء ما». وتابع: «الأمر ليس له علاقة بقيمة الصفقة المادية، ليس لدينا أي علاقة بسعر اللاعب، إنها أحكام السوق، هكذا هو الأمر ولن نفكر فيه كثيرا». وختم: «إننا سعداء للغاية بالتعاقد مع أليسون». وبات أليسون أغلى حارس في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث حطم الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، عندما انتقل ليوفنتوس من مواطنه بارما مقابل 52.88 مليون يورو في موسم 2001/2002. وأصبح الحارس البرازيلي الصفقة الرابعة التي يبرمها ليفربول في الصيف الحالي، بعدما قام بضم الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو والسويسري شيردان شاكيري. وشارك أليسون مع منتخب البرازيل في كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في روسيا وشهدت تأهل راقصي السامبا لدور الثمانية، علما أنه خاض 49 مباراة مع روما في كل المسابقات خلال الموسم المنصرم. يذكر أن أليسون لعب أمام ليفربول في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي شهد فوز ليفربول 7/6 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.