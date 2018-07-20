﻿انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن

عمان – أ ف ب: انطلقت الدورة الثالثة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون مساء الخميس في مدينة جرش الأثرية شمال الأردن بمشاركة فنانين وفرق محلية وعربية.

وأوقدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب شعلة المهرجان على المسرح الشمالي لمدينة جرش الأثرية، معلنة انطلاق فعالياته التي ستستمر حتى 28 الشهر الجاري، حسب صفحة المهرجان على «فيسبوك».

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي، خلال حفل الافتتاح إن «جرش تفتح أبوابها وتزين ساحاتها وتضيء أعمدتها ومسارحها للمهرجان (…) لتبقى جرش المكان والعنوان، منارة للمعرفة وفضاء للثقافة والفن، ومنبرا للمبدعين».

ويقام المهرجان على مسارح مدينة جرش الرومانية الأثرية التي تبعد حوالي 51 كيلومترا شمال العاصمة عمان.

وتخلل حفل الافتتاح أغنية «وطن الشرفاء» قدمها فنانون أردنيون بينهم غادة عباسي، ونداء شرارة الحاصلة على لقب «أحلى صوت» في برنامج «ذا فويس» عام 2015. وشاركت في الغناء أيضا فرقة أوسكار العالمية.

وشهدت الليلة الأولى حفلا كبيرا على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية للنجم اللبناني عاصي الحلاني، وآخر للفنان الأردني حسين السلمان.

وشهد المسرح ذاته أمس الجمعة حفلا للفنان الكويتي عبد الله الرويشد، واليوم السبت سيشهد حفلا للنجم اللبناني وائل جسار وآخر للأردنية نانسي بيترو.

ويضم المهرجان أيضا حفلا للفنانة اللبنانية يارا وآخر للأردني طوني قطان يوم الخميس المقبل، يليه عرض الجمعة للنجمة الاماراتية أحلام.

وتتخلل فعاليات المهرجان حفلات لفرق عربية، بينها فرقة رضا للفنون الشعبية، وفرقة دراويش أبو الغيط من مصر، وفرقة التخت الشرقي من الكويت، وفرقة صمود الفلسطينية للدبكة الشعبية.

وانطلق مهرجان جرش عام 1981، واستمر حتى عام 2007 ليحل محله مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استؤنف عام 2011.

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