﻿تراخ خطر في الجهود العالمية لمكافحة الأيدز

باريس ـ أ ف ب: يلتئم خبراء ونشطاء في أمستردام ابتداء من الإثنين المقبل للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الأيدز، في وقت يسود فيه «تراخٍ خطر في الجهود» المبذولة للجم مرض تحسن علاجه لكنه ما زال يعيث فسادًا.

يبدو حلم القضاء على مرض الأيدز بعيد المنال راهنًا أكثر من أي وقت مضى. وصحيح أن عدد الإصابات بالفيروس قد انخفض عمومًا، غير أن الوباء يشتد وطأة في بعض البلدان وبعض المناطق.

وتلفت الجمعيات المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (أيدز) إلى أن تحسن العلاجات انعكس سلبًا على جهود الوقاية.

وقد أوهمت الأرقام البعض بأن «نهاية الأيدز باتت قريبة المنال» حسب ما قال بيتر بيوت، الباحث والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة الأيدز، خلال مؤتمر مع الصحافيين عبر الهاتف.

ولفت إلى أنه «ما من أدلة بتاتًا تدعم هذه الفرضية»، محذرًا من «تراخٍ خطر في الجهود».

ويسود قلق بالغ في أوساط العلماء تردد صداه في تقرير الجمعية الدولية للأيدز (آي ايه اس) ومجلة «لانست» الطبية «حول الخطر الفعلي لإعلان الانتصار على المرض قبل أن يكون الصراع ضد الأيدز قد انتهى فعلاً». ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر الدولي المنعقد من الإثنين إلى الجمعة في أمستردام، أكثر من (15) ألف مندوب، إلى جانب كوكبة من المشاهير من أمثال الأمير هاري، والممثلة شارليز ثيرون، والمغني إلتون جون. وتشكل هذه الفعاليات فرصة للعلماء للتناقش في أحدث المستجدات، من إنجازات وانتكاسات، في إطار السعي إلى علاجات أفضل وأبسط.

فبعد أكثر من ثلاثة عقود من الأبحاث، يبقى الشفاء من هذا المرض، كما التلقيح ضده، مستعصيًا. وكان أصاب نحو (80) مليون شخص منذ أن بدأ الوباء يتفشى في الثمانينيات.

ويتعايش اليوم نحو (36.9) مليون شخص مع الأيدز، على أمل ألا يتحول هذا الفيروس إلى مرض. وبات نحو ثلاثة أشخاص إيجابيي المصل من كلّ خمسة، أي حوالى (21.7) مليونًا من أصل (36.9) مليونًا في المجموع، يتناولون أدوية مضادة للفيروسات العكوسة، وهي أعلى نسبة من حاملي الفيروس تسجل حتى اليوم، حسب ما كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالأيدز.

وللمرة الأولى منذ مطلع القرن، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأيدز إلى ما دون المليون، وذلك في 2016 و2017.

غير أن حالات الإصابة تشهد ارتفاعًا في حوالى خمسين بلدًا، بسبب نقص في حملات الوقاية أو صرامة التشريعات التي تطال الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأيدز، كالمثليين ومتعاطي المخدرات حقنًا.

وقد يكون إعطاء الأولوية لعلاج الأيدز على حساب الوقاية منه «خطأ استراتيجيًا ارتكب»، حسب ما قالت ليندا-غيل بيكر، رئيسة جمعية «آي ايه اس».