﻿إتلاف منتجات تتخطى قيمتها 28 مليونا استرلينيا لحماية «بوربري»

لندن ـ أ ف ب: أتلفت مجموعة «بوربري» البريطانية ملابس ومستحضرات تجميل العام الماضي تتخطى قيمتها (28) مليون جنيه استرليني (حوالى 31 مليون يورو) كي تحمي ماركتها، وفق ما جاء في تقريرها السنوي.

وأتلفت مستحضرات تجميل وعطور بقيمة (10) ملايين جنيه استرليني تقريبًا سنة 2017م في ارتفاع نسبته (50 ٪) منذ سنتين عزته المجموعة إلى تنازلها عن رخصة التجميل إلى المجموعة الأميركية «كوتي».

ومن الشائع إتلاف المنتجات في أوساط كبار الموزعين والماركات الفاخرة على حدّ سواء، فهي تسعى إلى حماية ملكيتها الفورية والتصدي للتزوير، لذا تفضّل التخلص من مخزونها بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة.

وقد ردّت «بوربري» على الانتقادات بالقول إنها «تتعاون مع شركات متخصصة قادرة على استعادة الطاقة الناتجة عن هذه العملية». وصرّح ناطق باسمها «عندما نضطر لإتلاف منتجاتنا، نقوم بذلك بكلّ مسؤولية للاستفادة أيضًا من المخلفات والحدّ منها قدر المستطاع».

وأعرب تيم فارون، المكلف بشؤون البيئة في الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، عن صدمته بهذه الممارسات، معتبرًا أن «إعادة التدوير هي أفضل للبيئة من حرق المنتجات لتوليد الطاقة».