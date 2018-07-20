﻿ أول مناطيد لخدمة الانترنت في كينيا

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: ستنشر «الفابت»، الشركة الأم لمجموعة «غوغل»، في كينيا للمرة الأولى تجاريًا، مناطيد بث للإنترنت لتوفير هذه الخدمة في مناطق نائية، على ما أعلن «لون» أحد فروعها التي تطور هذه التكنولوجيا.

وبذلك، توضع مناطيد «لون» في الخدمة التجارية للمرة الأولى على ما أوضح رئيس الشركة الاستر ويسغارث في مدونة.

وستوفر «لون» بالتعاون مع المشغل «تلكوم كينيا» ابتداء من العام المقبل، خدمة الإنترنت انطلاقًا من مناطيد موضوعة على ارتفاع عال في الجو من شأنها أن تؤمن تغطية متواصلة على ما أوضحت «لون».