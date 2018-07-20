﻿نقص النساء في الملاحة الجوية ينعكس سلبا على قطاع الطيران

فارنبورو (المملكة المتحدة) ـ أ ف ب: ستبقى الصورة النمطية لقائد الطائرة التجارية الذي هو بطبيعة الحال رجل يستحيل أحيانًا بطلاً، راسخة في الأذهان لفترة طويلة، إذ إن نسبة النساء في قمرة القيادة لا تزال ضئيلة جدًا رغم وجود نقص في عدد الطيارين.

فـ (3 ٪) لا غير من الطيارين المحترفين في العالم هم من النساء، حسب منظمة الطيران المدني الدولي. وصحيح أن عدد النساء اللواتي ينجحن في اختبارات الدخول إلى كليات الطيران يوازي عدد الرجال، غير أن نسبة اللواتي يتقدمن لوظائف كهذه أقل بكثير.

ومنذ عقود عدة، تنشط جمعيات نسائية لتوسيع الأفق وإضفاء صبغة نسائية على هذا المجال.

لكن المهمة ليست بالسهلة في ظل العراقيل المتعددة التي تواجه النساء، بدءًا بتفضيل توجيه الذكور في الأسر إلى مجالات الدراسة المكلفة ونفور النساء عادة من الاختصاصات التقنية والعلمية، وصولًا إلى صعوبة التوفيق بين الحياة العائلية والمهنيةً مرورًا بالصورة النمطية السائدة لطيار شهم تروّج لها الأعمال السينمائية والإعلانات الترويجية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدرت منظمة الطيران المدني الدولي أن «الشبكة العالمية ستكون في حاجة إلى نحو (620) ألف طيار، (80 ٪) منهم على الأقل في بداية مسيرتهم»، وذلك بحلول 2036م، نتيجة تقدم العاملين في هذا المجال في السن وازدياد حركة الملاحة الجوية العالمية بنسبة (4 – 5 ٪) في السنة توازيًا مع ارتفاع عدد الشركات إلى الضعف بحلول (15 ـ 20) عامًا. وتسعى الهيئة الدولية إلى «الترويج لمهنة الطيران على نطاق أوسع» في أوساط الشباب عمومًا «والفتيات خصوصًا».

وقالت ليز جينينغز كلارك (55 عامًا) التي تقود طائرات في شركة «ترانسافيا» الهولندية والعضو في الجمعية الدولية لقائدات الطائرات التي أنشئت سنة 1978م في الولايات المتحدة، إن «تداعيات النقص الكبير في الملاحين باتت تتجلى»، ومن شأن نفور الشابات من هذا المجال أن يزيد الوضع سوءًا.

وصحيح أنه في بداية الثمانينيات كانت التعليقات الساخرة من النساء عملة سائدة في المجال، إلا أن الأوضاع قد تغيرت، على حد قولها.

لكن قد يصادف مع كلارك أحيانًا أن يسلمها بعض الركاب مخلفاتهم عند وقوفها إلى جانب المخرج لإلقاء تحية الوداع عليهم، ظنًا منهم أنها مضيفة طيران، بالرغم من البزة التي ترتديها.

واعتبرت المنظمة البريطانية للملاحين «بالبا» أنه في غالب الأحيان «يروجون لصورة تظهر رجلاً في زيّ طيار، وامرأة في دور مضيفة طيران. وقد يفهم من هذه الصورة أن دور الشابات في مجال الطيران يقتصر على الضيافة ولا يشمل قيادة الطائرة».