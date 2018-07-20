تغطية الإعلام الأمريكي لهجمات المسلمين تفوق مئات الأضعاف لتلك التي ينفذها غير المسلمين

الولايات المتحدة: أظهرت دراسة حديثة أن الإعلام الأمريكي يركز على الهجمات الإرهابية التي يرتكبها مسلمون متطرفون ويتجاهل نظيراتها التي ينفذها غير مسلمين.

الدراسة أجراها باحثون من جامعة “ألاباما” الأمريكية، ونشرت نتائجها صحيفة “الغارديان” البريطانية، مساء الجمعة.

وأفادت الدراسة، أن الإعلام الأمريكي أفرد مساحة لتغطية الهجمات الإرهابية التي ارتكبها مسلمون متطرفون تفوق بـ357% حجم تغطيته للهجمات الإرهابية لغير المسلمين.

وأسند الباحثون نتائج دراستهم إلى كل الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في الولايات المتحدة بين عامي 2006 و2015، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ووجدت الدراسة، “أن الهجمات التي نفذها غير مسلمين تلقت 15 عنوانًا رئيسيًا في الصحافة الأمريكية، في حين تصدرت الهجمات التي ارتكبها مسلمون متطرفون عناوين 105 وسيلة إعلام أمريكية”.

وأشارت إلى أن الهجمات التي نفذها إرهابيو اليمين المتطرف والبيض، مثّلت ضعفي ما ارتكبه المتطرفون المسلمون من هجمات إرهابية بين عامي 2008 و2016.

وتنشط في الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمات يمينية متطرفة، تنفذ بين الحين والآخر هجمات عنصرية ضد مسلمين ومواطنين أمريكيين من أصل أفريقي.

(الأناضول)