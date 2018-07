حماس تعلن التوصل لتهدئة بغزة بعد استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل جندي إسرائيلي

غزة/القدس: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن التوصل لتهدئة مع إسرائيل، في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، ومقتل جندي إسرائيلي.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتصب، “بجهود مصرية وأُممية، تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، مساء الجمعة، تسببت باستشهاد 3 فلسطينيين، من عناصر “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، فيما استشهد شاب رابع، برصاص الجيش، خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية، قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده برصاص فلسطيني.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وردا على الحادث، قصف الجيش مواقع رصد، تتبع لكتائب القسام، وهو ما تسبب باستشهاد 3 من عناصرها.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب نشرته على موقعها الرسمي، إن الجيش الإسرائيلي قصف نقطتي رصد تتبعان لها، في منطقتي خانيونس ورفح، (جنوب القطاع) ما أسفر عن استشهاد “شعبان أبو خاطر، 26 عاما، ومحمد أبو فرحانة، 31 عاما، ومحمود قشطة، 23 عاما “.

قصف مواقع “القسام”

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين، أنه شن عشرات الهجمات على مقر قيادتي كتيبة الزيتون بمدينة غزة، وكتيبة “خانيونس″، جنوب قطاع غزة، التابعتين لكتائب القسام.

وقال إن الأهداف التي هاجمها تضم “مخازن أسلحة ومخازن عتاد قتالي ومواقع تدريب واستطلاع، ومخزن للطائرات دون طيار، وقدرات دفاع جوي”.

ولم يصدر رد من كتائب القسام، على بياني الجيش.

السنوار ليس محصنا

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس محصنا من الاستهداف.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر، إن “السنوار كشخص، له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل”، في إشارة إلى اعتقاله السابق من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف مخاطبا إياه:” كان من المفروض أن تعلم (السنوار) بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما، بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان غزة والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه”.

وتابع أدرعي، في تهديد صريح، “من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب”.

وكان وزراء إسرائيليون دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس في غزة.

موقف حماس

ولم تعلن كتائب القسام، عن قصف بلدات إسرائيلية، ردا على الهجمات الإسرائيلية، كما جرت العادة خلال الأسابيع الماضية.

لكن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن 3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل واعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها.

وتحدث مراقبون فلسطينيون أن حركة حماس اختارت امتصاص الضربات الإسرائيلية، وعدم الرد، منعا “لتدحرج الأمور، ومنح إسرائيل الذريعة لشن عملية واسعة ضد القطاع″.

ملادينوف يدعو للهدوء

ودعا مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تغريدة له على “تويتر، إلى وقف عملية التصعيد، والعودة للهدوء.

وقال “يجب على الجميع في غزة التراجع عن حافة الهاوية، ليس الاسبوع القادم، ليس الغد، بل الآن”. وأضاف “على أولئك الذين يريدون استفزاز وجر الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب أخرى ألا ينجحوا”.

