ليستر سيتي يضم الحارس وارد من ليفربول

لندن: أكد ناديا ليفربول وليستر سيتي المنافسان في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة انتقال حارس المرمى داني وارد لصفوف ليستر في عقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن ليستر سيتي دفع نحو 12.5 مليون جنيه استرليني (16.41 مليون دولار) مقابل ضم الحارس البالغ من العمر 25 عاما.

وانضم وارد لصفوف ليفربول قادما من ركسهام في يناير كانون الثاني 2012 وشارك ثلاث مرات فقط مع الفريق القادم من مرسيسايد وكان الحارس الثالث بعد لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه الموسم الماضي.

وقال وارد في تصريحات لمحطة نادي ليستر التلفزيونية “جئت إلى هنا لتطوير أدائي بشكل عام وأتمنى أن أحقق المزيد من النجاح.. حقق النادي نجاحا في السنوات الأخيرة ويحدوني الأمل ان يتكرر ذلك في المستقبل”.

وسيتنافس وارد، الذي شارك في أربع مباريات مع منتخب ويلز، مع الدنمركي كاسبر شمايكل والسويسري ايلدين ياكوبوفيتش ليكون الحارس الأساسي في تشكيلة المدرب كلود بويل في موسم 2018-2019.

وسيستهل ليستر سيتي مشواره في الموسم الجديد بالدوري الانكليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في العاشر من أغسطس/ اب المقبل. (رويترز)