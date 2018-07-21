“الصحة العالمية”: الاحتياجات الصحية في اليمن تزداد على نحو مقلق

صنعاء: قالت منظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، إن الاحتياجات الصحية “تزداد على نحو مقلق في اليمن، البلد الذي يعد من أفقر دول العالم”.

وأضافت المنظمة في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبع طائرات إغاثية وصلت هذا الاسبوع إلى مطار صنعاء الدولي، تحوي 168 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة”.

وأشارت إلى أن تلك المساعدات بدعم من البنك الدولي، والكويت، وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.

وتشهد اليمن صراعا مسلحاً بين القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، ادى إلى مقتل أكثر من عشرة الاف شخص وتشريد أكثر من مليونين حسب تقديرات أممية. (د ب أ)