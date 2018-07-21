إعادة تجميع رفات جندي استرالي بعد مرور قرن على وفاته

كانبرا: ذكر مسئولون السبت أن جمجمة جندي استرالي قتل خلال الحرب العالمية الأولى أعيد دفنها مع بقية رفاته بعد اكتشاف الجمجمة في متحف طبى امريكي.

توفي توماس هورديس، وهو عامل من سيدني، في تشرين أول/ أكتوبر 1917 بعد اصابته خلال معركة بوليجون وود في بلجيكا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الاسترالية إن جمجمة هورديس تم إعادة دفنها مع رفاته الجوهرية في مقبرة مونت يون العسكرية في لو تريبور بفرنسا.

وتم العثور على الجمجمة في العام الماضي من بين مقتنيات متحف موتر في فيلادلفيا، وتم التأكد في وقت لاحق أنها تعود إلى الجندي الأسترالي.

وقالت الوزارة في بيان إن المتحف تعاون مع قوات الدفاع الاسترالية للتأكد من أن رفات هورديس بالكامل استقرت في مثواها الأخير يوم الجمعة في احتفال حضرته أسرة الجندي.

وكان هورديس قد جند في ما كان يعرف آنذاك بالقوة الاستعمارية الأسترالية في أيلول/ سبتمبر 1916، وأصيب أثناء خدمته بعد مرور عام على تجنيده.

وقال متحف موتر إن الجمجمة سلمت إلى المتحف في عام 1919 من قبل الحكومة البريطانية في اطار مجموعة من الأعضاء لتخضع للدراسة من قبل أطباء يجرون عمليات جراحية تقويمية على الجنود. (د ب أ)