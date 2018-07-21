ديزني تنهي التعامل مع مخرج فيلم “غارديانز اوف ذا غالاكسي” بسبب تغريدات قديمة مسيئة

لوس انجليس: أنهت شركة ديزني يوم الجمعة التعامل مع جيمس جن، مخرج فيلم “غارديانز اوف ذا غالاكسي”، بسبب سلسلة من التغريدات القديمة التي ظهرت مؤخرا والتي تحدث فيها بسخرية عن الاغتصاب والميل الجنسي للأطفال.

وقال ألان هورن رئيس شركة ديزني في بيان بثته وسائل إعلام أمريكية: “إن المواقف الكريهة والبيانات التي تم اكتشافها على حساب جيمس على موقع تويتر لا يمكن الدفاع عنها وتتعارض مع قيم الاستوديو الخاص بنا، وقد قطعنا علاقتنا التجارية معه”.

وفي بيان نشرته مجلة “هوليوود ريبورتر”، قال جن ردا على ذلك أنه يشعر بالأسف ويتحمل المسؤولية كاملة عن التغريدات.

ويوم الخميس، تحدث جن أيضا على تويتر عن التغريدات القديمة، قائلاً إنه بينما كان ينظر إلى نفسه على أنه “مستفز″ ويقول “دعابات مشينة وتعد من المحرمات.. فإن أيامه التي اعتاد فيها قول شيئ لمجرد أنه صادم ومحاولة الحصول على رد فعل قد انتهت”.

وأضاف المخرج الأمريكي (51 عاما) “لا أقول أنني أفضل، لكنني شخص مختلف تماما عما كنت عليه قبل بضع سنوات”..