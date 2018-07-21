انتحار مرشح مستقل بالانتخابات الباكستانية

إسلام أباد: ذكرت قناة “جيو نيوز″ الباكستانية، السبت، أن مرشحا مستقلا بالانتخابات العامة المقبلة، انتحر.

ونقلت القناة عن الشرطة أن المرشح ميرزا محمد موغال، من مدينة فيصل أباد (شمال)، أطلق النار على نفسه “بعد خلاف مع أبنائه”، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب صحيفة “ذا نيوز″ المحلية، تنص القوانين في باكستان على تأجيل الانتخابات في حال وفاة أو مقتل أحد المرشحين.

ولم يصدر بيان رسمي في هذا الشأن حتى الساعة 06:00 ت.غ.

وتشهد باكستان في 25 يوليو/ تموز الجاري انتخابات تشريعية، يجري خلالها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية والإقليمية. (الأناضول)