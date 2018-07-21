جيش الاحتلال يعلن عودة الحياة الروتينية إلى غلاف غزة بعد ليلة من التصعيد

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت عودة الحياة المدنية إلى روتينها العادي في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بعد ليلة من التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد تقدير الموقف في القيادة الجنوبية العسكرية تقرر العودة إلى الروتين في المجالات المدنية في بلدات غلاف غزة”.

ومثل هذا أول إعلان إسرائيلي غير مباشر بعودة التهدئة إلى قطاع غزة بعد إعلان حماس منتصف الليلة (الجمعة/السبت) التي قالت عبر الناطق باسمها فوزي برهوم إنه “بجهود مصرية وأممية، تم التوصل للعودة السابقة إلى التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال الليلة الماضية إنه “تم ضرب ثمانية أهداف بواسطة طائرات ودبابات وتم استهداف 60 هدفا بواسطة مقاتلات”.

وأضاف “تم تدمير 60 مبنى وبنية تحتية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس في ساعات الليل مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع في تل ابيب بمشاركة وزيرالدفاع افيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجيش غادي اينزكوت ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” نداف ارغامان وقادة الجيش الكبار، بحسب بيان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة “غولاني” .