قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة بعد ساعات على إعلان تهدئة

غزة: قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح السبت، نقطة رصد تابعة لأحد الفصائل الفلسطينية، شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان: “إن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت ثلاث قذائف تجاه نقطة رصد تابعة لجناح عسكري لأحد الفصائل شرقي مدينة غزة”.

ويعتبر هذا أول قصف يخرق التهدئة التي توصل إليها الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، الجمعة، بجهود مصرية وأممية، بعد ازدياد وتيرة الأوضاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي، الجمعة باستشهاد أربعة فلسطينيين، ثلاثة منهم عناصر في كتائب القسام التابعة لحماس.

بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له السبت، “أن دبابات إسرائيلية قصفت موقعا لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم عبر السياج المحيط بالقطاع″.

وأضاف “عاد المشتبه فيهم إلى داخل قطاع غزة”.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن أي إصابات نتيجة القصف المدفعي.

والجمعة، أعلنت حركة حماس، عن التوصل لتهدئة مع إسرائيل، في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، ومقتل جندي إسرائيلي.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتضب وصل الأناضول: “بجهود مصرية وأُممية، تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.