كيف بدا ولي العهد السعودي المُطاح به في أحدث ظهور له ـ (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت حسابات سعودية صورا وفيديوهات جديدة لولي العهد ووزير الداخلية السابق، الأمير محمد بن نايف، الجمعة، بعد ظهره في مجلس عزاء خاله، أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، الذي توفيت والدته قبل يومين.

وحظي محمد بن نايف باحتفاء كبير من ذوي المتوفاة وعموم الحاضرين في مجلس العزاء، الذين سارعوا إلى استقباله، وقام غالبيتهم بتقبيل يده وكتفه.

وظهر الأمير بن نايف، في صور أخرى، وهو يشرب القهوة، فيما كتب الحساب الخاص بنشر أخباره تعليقا على الصورة: “حنا هل العوجا ولا به مراوات.. شرب المصايب مثل شرب الفناجيل”.

هذا سيدي الأمير #محمد_بن_نايف بخير ..

وهذا وطنا بخير …

وحكامنا بخير …

وشعب السعودية بخير … ونقول لأعداء الوطن كما قال سموه : … العدو مدحور … pic.twitter.com/X7wHDu4xYi — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 20, 2018

وانتشر هاشتاغ #محمد_بن_نايف بشكل كبير على تويتر، وعلق العديد من المغردين على الأمر.

ويشار إلى أن محمد بن نايف أعفي من جميع مناصبه منتصف العام 2016، وغاب بشكل لافت عن الظهور الإعلامي عدة شهور.

وشغل محمد بن نايف منصب وزير الداخلية، وولي العهد، إضافة إلى تأسيسه مركزا حمل اسمه، لمناصحة الموقوفين على خلفية قضايا إرهابية.

حنا هل العوجا ولا به مراوات :: شرب المصايب مثل شرب الفناجيل صورة حديثة لسيدي الامير #محمد_بن_نايف حفظه الله ورعاه التقطت مساء اليوم pic.twitter.com/0T2oNKNvXm — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 20, 2018