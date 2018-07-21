اعتقالات جديدة في السعودية تطال داعية وشقيقه ومحاميه

“القدس العربي”: اعتقلت السلطات السعودية في مداهمة أمنية جديدة الجمعة، الشيخ علي بن سعيد الحجاج الغامدي- المدرّس بالمسجد النبوي سابقاً- وهو في وضع صحي حرج، حيث يعيش الرجل الذي تجاوز الـ70 من عمره بنصف رئة.

حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين والحريات في السعودية، أكد اعتقال الغامدي برفقة أخيه ومحاميه بالإضافة إلى خمسة من المشايخ وطلاب العلم كانوا موجودين في منزل الشيخ أثناء مداهمته.

وأشار الحساب في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر” إلى أن الاعتقالات جرت في توقيت واحد، خلال مداهمة قوة تابعة لجهاز أمن الدولة، منزل الشيخ الغامدي.

ومنعت السلطات السعودية عن الشيخ الغامدي جهاز الأوكسجين الخاص به، ورفضت إدخاله زنزانته، برغم تردي حالته الصحية، لا سيما أنه تجاوز السبعين من عمره ويعيش بنصف رئة.

ولا يعد هذا الانتهاك الأول بحق الداعية السعودي، إذ أوقفته السلطات بأمر ملكي فيما سبق من التدريس في المسجد النبوي بلا سبب، ثم فصلته من الجامعة بعد ذلك بسنة، بحسب “معتقلي الرأي”.

▪️ما تعرّض له الدكتور علي بن سعيد الحجاج الغامدي من اعتقال تعسفي مع عدد من المقربين منه، لم يكن الانتهاك الأول بحقه، إذ أوقفته السلطات بأمر ملكي فيما سبق من التدريس في المسجد النبوي بلا سبب، ثم فصلته من الجامعة بعد ذلك بسنة !! pic.twitter.com/3No4iYt6fL — معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2018

وكانت السلطات السعودية اعتقلت قبل أيام الشيخ سفر الحوالي وشقيقه ومجموعة من أبنائه، على خلفية كتاب جديد منسوب للحوالي، انتقد فيه سياسات الحكومة السعودية ووجه نصائح لها.