صربيا ترفض دخول وزير خارجية كوسوفو أراضيها

بلغراد: رفضت صربيا السماح لوزير خارجية كوسوفو بهجت باتسولي بدخول البلاد.

وذكرت محطة “آر تي إس″ التليفزيونية الصربية اليوم السبت أن السلطات الصربية بررت رفضها بأن بلغراد لا تعتبر كوسوفو دولة، وبالتالي لا وجود مطلقا لوزير خارجية بها.

وكان باتسولي تلقى دعوة من الطائفة المسلمة في جنوب صربيا للمشاركة اليوم في احتفال بمدينة نوفي بازار.

يذكر أن كوسوفو، التي يقطنها غالبية كبيرة من الألبان، انفصلت عن صربيا قبل عشرة أعوام. ورغم اعتراف أكثر من 110 دول باستقلال كوسوفو، وهي أصغر دولة في أوروبا، تسعى صربيا إلى استعادتها اليها مجددا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة دون جدوى في الوساطة بين الجارتين. وباء بالفشل الاجتماع الأخير بين رئيسي الدولتين تحت وساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عقب فترة قصيرة من انعقاه قبل أيام قليلة. :(د ب أ).