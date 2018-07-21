الرئاسة الفلسطينية تحذر من أي تعاطي إقليمي مع صفقة القرن الأمريكية

رام الله : حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت من تداعيات أي تعاطي إقليمي مع صفقة القرن الأمريكية الساعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن “صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية أدى إلى تعطيل صفقة القرن، والتي لو نجحت كانت ستتحول إلى صفقة إقليمية تمس كل شعوب المنطقة ودولها”.

وقال أبو ردينة إن “المنطقة اليوم أمام مفترق طرق لحسم قضايا مبدئية تمس المصالح العليا لشعوبها، والتي قد تخاطر بعض الأطراف بها من خلال محاولتها إحداث شرخ علني لمواقف قومية ثابتة ومبدئية، لذلك عليها الاصطفاف لصالح الخيار الوطني والقومي، لمنع تحويل صفقة القرن التي هدأت، ولكنها لم تنته إلى صفقة إقليمية لا يمكن التكهن بعواقبها”.

وأضاف “نحذر من تماهي البعض مع هذه الجهود التي ستنال من سيادة واستقلال دول، والمساس بوجود أحزاب وحركات، وبالتالي سيتم تجاوز دور هذه الجهات مما يؤدي إلى مخاطر حقيقية”.

وشدد على أن “التوتر القائم في المنطقة والفوضى السائدة هي نتيجة طبيعية لعدم حل القضية الفلسطينية، وما دامت القدس تحترق فسيبقى العالم العربي يحترق الأمر الذي يتعارض مع ضرورات الأمن الإقليمي”.

واعتبر أن “المطلوب الآن هو استعادة الروح الوطنية امام التداعيات المفاجئة التي تتعرض لها المنطقة، وفي مقدمتها الانحياز الأمريكي الفاضح لصالح إسرائيل واختلال ميزان القوى، ما خلق مسؤوليات واعباء ثقيلة يجب علينا جميعاً مواجهتها والتصدي لها للوصول إلى بر الأمان وتوفير المستقبل الأفضل للمنطقة وشعوبها”.

وفيما حث على توحد فلسطيني في مواجهة “مؤامرات” إسرائيل، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن صفقة القرن “ستزول وتنتهي كما انتهت كل المؤامرات السابقة التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية”.

(د ب أ).