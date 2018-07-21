وفاة أمريكي في فلوريدا بعد تناول المحّار

لندن- “القدس العربي”: توفي رجل (71 عاما) بسبب عدوى بكتيرية أصابته بعد تناوله المحار في مطعم بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحددت إدارة الصحة نوع البكتيريا المعنية، المعروفة باسمVibrio vulnificus، وهي بكتيريا نادرة تعيش عادة في مياه البحر الدافئة.

وقالت إدارة الصحة، بحسب وسائل اعلام، إن هذه البكتيريا ليست من الأنواع الآكلة للحم، بل هي واحدة من 12 نوعا من بكتيريا Vibrio المسببة للتليف، الذي عادة ما يصيب الناس من خلال تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدا.

ويمكن أن تسبب Vibrio vulnificus التهابات جلدية عندما يتعرض جرح مفتوح لمياه البحر. وتذكر مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، أن هذه البكتيريا يمكن أن تصيب مجرى الدم بالعدوى. وقال مايكل درينون، مدير برنامج الخدمات المتعلقة بالمرض في إدارة الصحة بـSarasota، إن أعراض الإصابة بهذه البكتيريا تشمل الإسهال والحمى، وأعراضا أخرى مرتبطة عادة بالمرض المعدي المعوي.

ووفقا للموقع الإلكتروني Fox 13، لم يُبلغ عن وفيات أو حالات إصابة بـVibrio vulnificus في Sarasota العام الماضي. ولكن حتى الآن، هنالك 3 وفيات و16 حالة مسجلة بالإصابة بالبكتيريا في جميع أنحاء الولاية، خلال عام 2018.