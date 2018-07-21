خامنئي “لا يرى فائدة ترجى” من الحوار مع الولايات المتحدة

طهران: اعتبر المرشد الأعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي السبت ان “لا فائدة ترجى” من المفاوضات مع الولايات المتحدة لانها لا تلتزم بالاتفاقات التي يتم التوصل اليها.

وقال خامنئي أمام دبلوماسيين إيرانيين في طهران “كما قلت في السابق لا يمكن الوثوق بكلام الولايات المتحدة ولا بتوقيعها، لذلك فلا فائدة ترجى من التفاوض معها”.

واضاف “من الخطأ الكبير الاعتقاد بأن المشاكل يمكن أن تجد حلا لها عبر المفاوضات او العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع ايران، واتخذت إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على طهران ابتداء من الاول من آب/ اغسطس، وهو الامر الذي رفضته الدول الاخرى الموقعة على هذا الاتفاق.

وتابع خامنئي “لا بد من مواصلة المفاوضات مع الاوروبيين، الا اننا لا نستطيع انتظار أجوبتهم الى ما لا نهاية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن انه يوافق على اتفاق جديد مع إيران على ان يلحظ اضافة الى الملف النووي، البرنامج البالستي الايراني والدور الذي تقوم به طهران في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي أيضا إن الولايات المتحدة “تسعى إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قيام الثورة في إيران” عام 1979. (أ ف ب)