تيري هنري ضمن المرشحين لتدريب أستون فيلا برغبة من المليادرير المصري ساويرس

لندن- “القدس العربي”: أكدت صحيفة “ديلي ميل” الإنكليزية أن الملياردير المصري ناصف ساويرس، أحد مالكي نادي أستون فيلا الجديد، وضع الفرنسي تيري هنري على رأس المرشحين لتدريب الفريق.

وأعلن أستون فيلا في بيان رسمي أن شركة “NSWE” المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس ستضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في النادي، مع رجل الأعمال الأمريكي الآخر ويس إدنز.

وقال ساويرس في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا: “كعشاق لكرة القدم، نحن متحمسون لأن نصبح جزءً من هذا النادي الرائع، نؤمن بأننا سنساعد النادي للعودة إلى مكانه الصحيح في أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية”.

ويرغب المالك المصري، باستبدال ستيف بروس المدير الفني الحالي للفريق، بتيري هنري أسطورة أرسنال والمدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب بلجيكا.

ويعد هنري بحسب التقارير الخيار الأول والأمثل بالنسبة لإدارة النادي في حالة الاستقرار على رحيل بروس بشكل نهائي، وسط أنباء عن إمكانية استمرار بروس لموسم أخر.

وجاء التفكير في هنري، اثر الدور البارز الذي قام به في معاونة روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2018.