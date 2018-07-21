أتليتكو مدريد يفاوض تشيلسي لأجل الفرنسي جيرو

لندن- “القدس العربي”: ذكرت شبكة (سكاي سبورت إيطاليا) أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني بدأ بالفعل محادثاته مع تشيلسي من أجل ضم الفرنسي أوليفييه جيرو بعد اقتراب فشل التعاقد مع لاعب ميلان نيكولا كالنيتش.

وكان أتليتكو قد أبدى رغبته في التعاقد في ضم كالنيتش في الأيام الماضية، إلا أن ميلان اتخذ وقتا طويلا من أجل الرد، ليبدأ الروخيبلانكوس في البحث عن مهاجم آخر.

وقالت الشبكة إن ممثلين من تشيلسي وأتليتكو التقوا في لندن من أجل مناقشة إمكانية انتقال مهاجم فرنسا إلى الفريق الإسباني.

وأضافت الشبكة في تقريرها إلى أن تشيلسي لا يمانع في رحيل اللاعب بالمقابل المادي المناسب.

وانضم جيرو من آرسنال إلى تشيلسي في يناير الماضي، ولم يسجل سوى خمسة أهداف في 18 مباراة شارك فيها مع البلوز.