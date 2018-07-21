لأول مرة في تاريخ المغرب.. 299 إمرأة “مأذونات شرعيات”

الرباط: كشفت نتائج مسابقة التوظيف في مهنة مأذون شرعي (العدول) بالمغرب، أن النساء تمكن من الظفر بأكثر من 37 في المائة من إجمالي مقاعد الناجحين، في أول مرة يسمح للنساء بالولوج إلى هذه المهنة.

ووفق ما أورده موقع وزارة العدل السبت، فإن “النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، و التي أسفرت عن نجاح 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37،38 %، و 501 من الذكور بنسبة 62،62 %”.

ويعتبر هذا الامتحان الأول من نوعه تقدمت له النساء لمهنة العدول، التي كانت حكرا على الرجال.

وقرر العاهل المغربي محمد السادس، في يناير الماضي، بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية رسمية) السماح للمرأة، لأول مرة، بالعمل بمهنة “عدل” التي تعنى بتحريرعدد من العقود أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث.

ومهنة “العدل” من المهن القضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء. (الأناضول)