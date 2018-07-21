خامنئي يدعم روحاني في منع صادرات النفط الخليجية إذا مُنعت صادرات إيران

دبي: ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت أن خامنئي يدعم اقتراح الرئيس حسن روحاني بأن تمنع إيران صادرات النفط الخليجية إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.

ونشر الموقع “قال (خامنئي) إن تصريحات الرئيس… بأنه إذا لم يتم تصدير النفط الإيراني فلن يجري تصدير نفط أي بلد آخر في المنطقة تصريحات مهمة تعكس سياسة ومنهج النظام” الإيراني.

جاء تهديد روحاني الواضح الشهر الجاري بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة ردا على عقوبات أمريكية وشيكة ومحاولات واشنطن إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.

وهدد مسؤولون إيرانيون من قبل بإغلاق مضيق هرمز وهو طريق رئيسي لشحن النفط ردا على أي تحرك عدواني من جانب الولايات المتحدة.(رويترز)