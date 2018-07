هكذا رد ترامب على تسجيل محاميه السابق لحديث بينهما عن دفع أموال لممثلة إباحية

واشنطن: قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت ان محاميه السابق مايكل كوهين قد يكون قام بعمل غير قانوني بعد أن تبين انه سجل سرا حديثا تطرق فيه الرجلان الى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة بلاي بوي أقام معها ترامب علاقة مفترضة.

وفي اول رد فعل له على التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كتب ترامب في تغريدة، “الخبر الجيد هو ان رئيسكم المفضل لم يفعل اي شيء خاطئ”.

وقالت الصحيفة ان التسجيل تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) خلال مداهمتهم لمكاتب المحامي كوهين.

وقال ترامب “من غير المعقول ان تقتحم الحكومة مكتب محام (في الصباح الباكر) – أمر غير مسبوق”.

واضاف “والامر غير المعقول اكثر هو ان يسجل محام حديثا لموكله – الامر غير مسبوق اطلاقا، وقد لا يكون قانونيا”.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) – almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client – totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018