هكذا رد ترامب على تسجيل محاميه السابق لحديث بينهما عن دفع أموال لممثلة إباحية

واشنطن: قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت ان محاميه السابق مايكل كوهين قد يكون قام بعمل غير قانوني بعد أن تبين انه سجل سرا حديثا تطرق فيه الرجلان الى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة بلاي بوي أقام معها ترامب علاقة مفترضة.

وفي اول رد فعل له على التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كتب ترامب في تغريدة، “الخبر الجيد هو ان رئيسكم المفضل لم يفعل اي شيء خاطئ”.

وقالت الصحيفة ان التسجيل تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) خلال مداهمتهم لمكاتب المحامي كوهين.

وقال ترامب “من غير المعقول ان تقتحم الحكومة مكتب محام (في الصباح الباكر) – أمر غير مسبوق”.

واضاف “والامر غير المعقول اكثر هو ان يسجل محام حديثا لموكله – الامر غير مسبوق اطلاقا، وقد لا يكون قانونيا”.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) – almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client – totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018

والحديث الذي سجل دار حول امكانية دفع مال مقابل صمت فتاة الغلاف السابقة في مجلة بلاي بوي كارين ماك دوغال، التي تؤكد انها اقامت علاقة “رومانسية دامت عشرة اشهر في عامي 2006 و2007″ مع ترامب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.

وقالت ماك دوغال ان العلاقة جرت بعد ان انجبت زوجة الرئيس ميلانيا ابنه بارون. وصرحت لشبكة سي ان ان سابقا انه حاول ان يدفع لها مقابل الجنس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان المحادثات التي جرت بين ترامب وكوهين في ايلول/سبتمبر 2016 كانت عن شراء حقوق قصة ماك دوغال التي باعتها قبل شهر من ذلك التاريخ إلى صحيفة “ناشونال انكويرر” مقابل 150 الف دولار.

ولم تنشر ناشونال انكويرر القصة. ورئيس مجلس ادارة الشركة الام “اميركان ميديا” هو صديق لترامب.

تسجيل سري

اثارت تقارير الجمعة الاسئلة حول سبب نفي حملة ترامب اية معرفة بالصفقة بين ماك دوغال والاعلام الاميركي عندما انكشفت وبينت مدى الضرر الذي يمكن لكوهين ان يتسبب به للرئيس.

وكان محامي ترامب الحالي رودي جولياني اكد لنيويورك تايمز وجود الشريط، الا انه قال انه يظهر ان الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

وحول زعم ترامب ان التسجيل قد يكون غير قانوني، فإن قانون ولاية نيويورك يسمح بتسجيل مكالمة هاتفية او محادثة شخصية بعد موافقة احد الطرفين، بحسب المحامي جون ب. هاريس الذي كتب مقالا حول المسألة في مطبوعة عن الاخلاقيات القانونية في نيويورك “نيويورك ليغال ايثكس ريبورتر”.

الا انه قال انه “لا يزال غير معروف متى وما اذا يمكن لمحامي في نيويورك التسجيل دون اذن مسبق”.

واستشهد بحالتين سابقتين تظهران انه “رغم الاستخدام المتزايد للتسجيلات السرية من قبل افراد العامة، الا انه من غير المسموح للمحامين التسجيل سرا لاطراف اخرى بدون مبرر الا باذن”.

ماك دوغال ودانيالز

داهم محققو مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي اي” منزل ومكتب كوهين في نيسان/ابريل بايعاز من المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 وما اذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو.

وتقول وزارة العدل ان كوهين يخضع للتحقيق منذ اشهر بسبب تصرف جنائي يتركز على صفقاته الشخصية.

وتركز النيابة على الاموال التي دفعها نيابة عن ترامب للممثلة الاباحية ستورمي دانيالز وغيرها من التعاملات المتعلقة بترامب.

وتزعم كل من دانيالز وماك دوغال انهما اقامتا علاقة غرامية مع ترامب في نفس الوقت تقريبا في 2016. (أ ف ب)