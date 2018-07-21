ما رأي نيمار في صفقة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس؟

“القدس العربي”: كشف نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، عن رأيه في صفقة انتقال أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس، حيث أشار إلى أن صاروخ ماديرا سيُحدث طفرة في كرة القدم الإيطالية، لتعود إلى سابق عهدها كما كانت في حقبة التسعينات.

وتَعمد أغلى لاعب في العالم، تجاهل الحديث عن الشائعات التي تربط مستقبله بريال مدريد، ليحل محل الدون، مكتفيًا بالإدلاء برأيه في الصفقة بُرمتها في مقابلة أجراها مع شبكة “فوكس نيوز″، قائلاً “أعتقد أن رونالدو سيُغير كرة القدم في إيطاليا، والجميع ينتظر عودة الكرة الإيطالية بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي”.

وأضاف، في حديثه المُقتضب عن الصفقة التي يُلقبها البعض “بصفقة القرن”، “ما أستطيع قوله إن وجود رونالدو سيجعل الدوري الإيطالي قويًا بما فيه الكفاية كما كنت أشاهده في طفولتي، وبالطبع أتمنى له كل التوفيق إلا في مبارياته ضد باريس سان جيرمان”.

ورحل قائد المنتخب البرتغالي عن النادي الملكي، بعد تسع سنوات قضاها بين جدران “سانتياغو بيرنابيو”، حقق خلالها كل البطولات والألقاب سواء الجماعية أو الفردية، منها على سبيل المثال كأس دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ومثلها جائزة أفضل لاعب في العالم، غير أنه ترك النادي وهو الهداف التاريخي بـ450 هدفًا.