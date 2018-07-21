رئيس إشبيلية يعترض على لعب السوبر الإسباني في المغرب

“القدس العربي”: بعث رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاسترو رسالة واضحة وصريحة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإسباني، ليُسجل اعتراضه على توقيت ومكان إقامة مباراة السوبر المحلية ضد برشلونة، المُقرر لها يوم 12 أغسطس المُقبل على ملعب مدينة طنجة المغربية، التي استضافت العام الماضي السوبر الفرنسي.

واعترف رئيس النادي الأندلسي، بتوتر العلاقات مع مسؤولي الاتحاد أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن علاقة إشبيلية باتحاد الكرة “ليست مثالية”، وذلك لعدم إظهار الاحترام الكامل لأصحاب ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، وفي هذا الصدد قال للصحافيين “سنلعب ضد برشلونة تحت الإكراه، وسنضطر لخوض المباراة من باب الالتزام وتجنب عقوبات على النادي”.

وفي الوقت ذاته، سجل اعتراضه على تغيير نظام كأس السوبر الإسبانية، بإقامتها من مباراة واحدة، بدلاً من نظام الذهاب والعودة المُتبع منذ سنوات، وقال “اعترضنا على القرار، لكن الاتحاد لم يوافق، لذلك نحن مُضطرون لخوض المباراة، صحيح لسنا موافقين على تاريخ ومكان المباراة، لكننا سنلعب من أجل الفوز باللقب”.

وختم حديثه بالقول “أكرر، علاقتنا مع الاتحاد ليست مثالية، لقد تجددت الصراعات بسبب كأس السوبر، وهذا باختصار شديد لأننا لم نؤخذ في الاعتبار عندما قرروا موعد ومكان المباراة”.