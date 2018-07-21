أنباء عن اقتراب ريال مدريد من التوقيع مع خليفة رونالدو

“القدس العربي”: كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن اقتراب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من التعاقد مع النجم الكبير، الذي تنتظره جماهير النادي الملكي، ليكون جلاكتوز المرحلة القادمة، بعد صدمة رحيل الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو، بانتقاله إلى صفوف يوفنتوس مقابل 120 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وربطت وسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا مستقبل أكثر من نجم عالمي بالنادي الملكي، في مقدمتهم ثنائي باريس سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي، وآخرون مثل هاري كين، محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي وإدين هازارد، إلا أن صحيفة “الآس″ المحسوبة بعض الشيء على الريال، علمت من مصادرها الخاصة، أن رئيس النادي استقر على قائد المنتخب البلجيكي.

وأكد نفس المصدر، أن بطل أوروبا في آخر ثلاث في طريقه للتوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي تشيلسي، بموجبه سينتقل صاحب الـ27 عامًا إلى “سانتياغو بيرنابيو” في غضون أيام قليلة وربما ساعات، وذلك مقابل رسوم لن تَقل بأي حال من الأحوال عن 190 مليون يورو، ما سيجعله ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار.

أيضًا موقع “Le10Sport” الفرنسي، بصم على صحة ما نشرته الصحيفة الإسبانية الشهيرة، مع التأكيد أنه سيكون رابع صفقات الريال هذا الصيف، بعد ضم الحارس الأوكراني الشاب لونين، ومدافع ريال سوسييداد الأيمن ألفارو أودريوزولا والثالث فينيسوس جونيور، الذي كلف الخزينة حوالي 45 مليون يورو، لشراء عقده من ناديه السابق فلامينغو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتطلع لإتمام صفقة أخرى من تشيلسي، ويُقال إنه البلجيكي الآخر تيبو كورتوا، للتخلص من أزمة حراسة المرمى، المتمثلة في تذبذب مستوى الحارس كيلور نافاس، وعدم وجود بدلاء على نفس المستوى.