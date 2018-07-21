الحكومة العراقية تخصص أموالا ووظائف لمحافظة جنوبية تشهد احتجاجات

بغداد: أعلنت الحكومة العراقية، السبت، تخصيص وظائف وأموال لإقامة مشاريع خدمية ومحاربة الفقر لصالح محافظة المثنى، جنوبي البلاد، في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية واسعة.

والمثنى واحدة من محافظات واقعة جنوبي البلاد ذات الكثافة السكانية الشيعية، تشهد منذ 9 يوليو/تموز الجاري احتجاجات عارمة على ما يعتبره المتظاهرون “سوءا في الخدمات، وفسادا مستشريا، وقلة فرص العمل”.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف، خلفت 8 قتلى على الأقل من المتظاهرين بمحافظات الجنوب، فضلا عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بيان، إن العبادي التقى وفدين أحدهما يمثل شيوخ عشائر محافظة المثنى، والثاني يمثل الناشطين في الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف البيان أن العبادي قرر في أعقاب اللقاء” تخصيص وظائف حكومية للمحافظة، وأموال لإعادة العمل بمشاريع خدمية للماء والطرق والجسور والمجاري والصحة”.

كما قرر العبادي “دراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين بحسب خصوصية المشاريع وظروف عملها لمدة مناسبة أو أعفائها من فوائد القروض، فضلا عن تأمين حصة المحافظة من مياه نهر الفرات ونهر الحلة للشرب والسقي”.

وقرر رئيس الحكومة أيضا بأن “تتولى وزارة الكهرباء تقديم تقرير فوري عن الاحتياجات المطلوبة لضمان حصة المحافظة من الكهرباء، فضلا عن ضمان الحصة المقررة من تخصيصات الرعاية الاجتماعية للمحافظة وتأكيد إعطاء الاولوية لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر”.

كانت الحكومة العراقية اتخذت، الأسبوع الماضي، قرارات مماثلة بخصوص محافظتي البصرة، مهد الاحتجاجات، وذي قار.

(الأناضول)