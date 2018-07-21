اغتيال إمام مسجد على يد مسلحين مجهولين جنوبي اليمن

صنعاء: اغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، رجل دين في مدينة عدن، التي أعلنتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاصمة مؤقتة للبلاد جنوبي اليمن.

وقال شهود عيان أن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار على محمد غالب بازرعه، إمام وخطيب مسجد عبد الله عزان بمديرية المعلا، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وذكرت المصادر، أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العملية.

سبق وأن قُتل أكثر من 15 من الدعاة و رجال الدين (الموالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) على يد مسلحين مجهولين جنوبي اليمن، خلال التسعة الأشهر الماضية، دون أن تتضح الجهة التي تقف خلف تلك الاغتيالات.

وتشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (فصائل مطالبة بالانفصال)، اختلالات أمنية واسعة، وتفجيرات استهدفت مسؤولين وجنود.

(د ب أ)