﻿ترجمة: د. قصي أتاسي

صدر هذا الكتاب بالفرنسية أولاً، تحت عنوان Palstine pays à venir، وفيه يروي الكاتب والمؤرخ الفلسطيني الياس صنبر حكاية عودته إلى بلده فلسطين، للمرة الأولى منذ أن هُجّر منها خلال نكبة 1948. وهذه هي الترجمة العربية التي أنجزها الشاعر والمترجم السوري قصي أتاسي، الذي سبق له أن نقل إلى العربية أعمال وليم سارويان وستيفان تزفايغ وروجيه غارودي وسانت إكزوبيري.

وصنبر يعمل الآن سفيراً لفلسطين في منظمة اليونسكو، وكان مؤسس ورئيس تحرير الفصلية الرصينة Revue d’études palestiniennes التي صدرت بالفرنسية بين 1982 و2008، والعضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ العام 1988، والعضو المشارك في الوفد الفلسطيني لمفاوضات واشنطن 1992. وصنبر، إلى هذا، صاحب التوقيع في الصحف والدوريات الفرنسية الرئيسية على عشرات الأعمدة والمقالات والحوارات التي تنقل صوت فلسطين على نحو يجمع بين الشجاعة والعمق من جهة، وحُسْن مخاطبة العقل الغربي واستخدام اللغة العصرية الجذّابة من جهة ثانية.

هنا فقرات من مقدمة صنبر، في ترجمة أتاسي:

«هذا الكتاب حكاية رحلة، ليس إلى أرض جديدة؛ بل إلى أرض لم أكن رأيتها حين باشرت بالرحلة. إنها أرض وطني التي غادرتها في يوم من ايام نيسان عام 1948، إنها أرضي الحبيبة التي لا أحتفظ لها بأية صورة.

كان عمري أربعة عشر شهراً حينما حملتني، أنا وأمّي، قافلة من الجيش البريطاني… ثم (أفرغت) هذه القافلة (حمولتها) على الحدود في جنوبي لبنان… وكانت هذه (الحمولة) من النساء والأطفال.

إنها (أرضي) الغائبة عن نظري، ولكني أحتفظ لها بالكثير من الصور التي سلّمها لي والدي الذي لحق بنا إلى المنفى بعد سقوط مدينتنا (حيفا) في أيدي عصابات الهاغانا (…) سيعرف القارئ منذ البداية أن هذه الرحلة لم تكن رحلة فحسب، بل كانت تعويضاً، كانت (سعياً) وراء (مشاهدةٍ) لم تكن متاحة لذلك الطفل الذي كنته عام 1948».

دار كنعان، دمشق 2018

