﻿مفيد نجم: «القصيدة المعلقة ـ في شعر نوري الجراح»

للناقد السوري مفيد نجم متابعات دائمة معمقة للمشهد الأدبي العربي، شعراً ونثراً. وقد أصدر «الأفق والصدى: دراسات في الشعر السوري المعاصر»، و»الثلج الأسود ـ قراءة في عالم زكريا تامر القصصي»، و»أرض الأبدية» حول شعر سيف الرحبي. الجزء الأول، في كتابه الجديد هذا، يتناول العنوان والمتن في قصيدة نوري الجراح، ويتوزع على ستة فصول تبحث في استراتيجية بناء العنوان ودلالاته، والتناصّ والعلاقات التناصية، والانزياح الشعري على خلفية جماليات الكتابة الجديدة، والتكرار بوصفه بؤرة دلالية، والعالم الاستعاري للذات الشعرية، والمكان الدمشقي رمزاً وأيقونة. الجزء الثاني يناقش ما يسميه نجم «شعرية القيامة السورية»، ويبحث في الترابط بين القصيدة التي تتناول الملحمة السورية المعاصرة وشعرية المنفى.

هنا فقرات من خاتمة الكتاب:

«لقد ظلت المنافي الكثيرة التي تنقّل الشاعر فيما بينها، تحفر عميقاً في وجدانه وتتجلى في شعره المكتوب كله تقريباً في المنفى، فكان صداها الروحي والوجودي يتراجع بقوة، على مستوى العلاقة مع المكان، كما تجلى عبر علاقة التقابل أو الثنائية الضدية بين الهنا والهناك، المنفى الغريب، والوطن المسروق، تعبيراً عن الانقطاع في هذه التجربة زمانياً ومكانياً، روحياً ووجودياً. لذلك ظلّ المنفى عالم الضياع واللامعنى والغياب، على خلاف ما تحمله دمشق من دلالات عميقة، تتجاوز فيها بُعدها الجغرافي، وتنفتح على معناها الرمزي الذاتي والموضوعي كأرض للطفولة والتاريخ والحضارة.

في ضوء هذا الاستقطاب في علاقة التقابل، نشأ البًعد الدرامي المتوتر، ونهضت الدلالات الشعرية الكبرى للتجربة، لقد عمل الشاعر على استحضار المخزون الدلالي للمكان الأول، في الوقت الذي ظلّ فيه المنفى صورة للوجود الضائع والبحث عن الذات والهوية في عالم غريب. لقد ظل وجود الشاعر الممزق بين فضائين متكاملين ومتعارضين للذات الشعرية، يخوض في مغامرات كيانية، ستفضي به مراراً في شعره إلى التعبير عن اليُتم الفادح في فضاء كوني يؤسس له المنفى المفتوح على الاحتمالات الإنسانية كلها، وعلى عناصر شعرية وغير شعرية، متضادة ومتجددة باستمرار».

المتوسط، ميلانو 2018