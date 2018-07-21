﻿طاجن دجاج بالليمون والزيتون

المقادير: دجاجة متوسطة الحجم منظفة ومقطعة لأربع قطع

3 حبات بصل متوسط الحجم ومبشور

فصّان ثوم مهروس

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة

حبتان ليمون مخلل

ملعقة صغيرة بودرة الزنجبيل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

رشّة زعفران (مذوبة في قليل من الماء الدافئ)

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

كوب كبير الحجم زيتون أخضر

ربع كوب زيت الزيتون

طريقة التحضير: نسخن زيت الزيتون في قدر. ثم نضع الدجاج، ونحمره قليلاً. ثم نضع البصل، الزنجبيل البقدونس، الكزبرة، الكركم، الملح والبهارات والزيتون الأخضر.

نحرك الكل لمدة 5 دقائق. ثم نضيف كوبين ونصف كوب ماءً. ونتركها حتى تغلي.

نضيف مخلل الليمون والملح ونغطي القدر. ويترك للطبخ حتى الاستواء.

نسكب في وعاء من الفخار أو صحن طاجن، ونزين بالزيتون الأخضر وشرائح الليمون ونرش عليها قليلا من السمسم.