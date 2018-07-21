عشرة قتلى على الأقل في فيضانات تضرب فيتنام
Jul 21, 2018
أعلنت السلطات الفيتنامية السبت ان الفيضانات التي تسبب بها اعصار أوقعت عشرة قتلى على الأقل في وسط وشمال البلاد.
وخلف الاعصار سون تين الذي وصل إلى فيتنام الاربعاء اضرارا في البنى التحتية والمزروعات في مقاطعتي ثان هوا ونغي ان.
وهو الاعصار الثالث الذي يضرب فيتنام منذ مطلع السنة.
وأدت الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع الاعصار إلى فيضانات وانزلاقات تربة في مناطق واسعة من البلاد شملت العاصمة هانوي أيضا.
وأعلنت اجهزة الانقاذ ان عشرة أشخاص قتلوا واعتبر 11 في عداد المفقودين في شمال البلاد.
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عشرة قتلى على الأقل في فيضانات تضرب فيتنام