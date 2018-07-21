﻿«ناسا» تحتفل بالذكرى الـ 49 لأول هبوط بشري على سطح القمر

احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أمس بذكرى مرور 49 عامًا على تسجيل أول هبوط بشري على سطح القمر.

وأعلنت الوكالة، في بيان، سلسلة من الأحداث لإحياء الذكرى السنوية لأول هبوط على سطح القمر.

وفي 20 تموز/يوليو 1969، نجحت المركبة الفضائية «أبولو11» في إيصال أول بشري إلى القمر، بعد 4 أيام من انطلاقها من الأرض.

وعلى متن المركبة، كان يوجد رائد الفضاء نيل إيه. أرمسترونغ، وقائد وحدة القيادة والقائد مايكل كولينز، وطيار الوحدة القمرية، إدوين ألدرين جونيور.

واستحضرت «ناسا» أول كلام إنساني يصل من سطح القمر، حين نجح الفريق في الهبوط على سطحه، والذي كان العبارة التالية: «هنا قاعدة السكون، النسر هبط».

كما لفتت الوكالة الأمريكية إلى عودة رواد الفضاء إلى الأرض ومعهم 47 مادة من سطح القمر، لتحليلها لمزيد من الاستكشافات.

واستحضرت أيضا كلمة الراحل نيل أرمسترونغ، الذي أصبح في 21 تموز/يوليو 1969، أول إنسان تطأ قدمه سطح القمر، حين قال: «نغادر كما جئنا، وبمشيئة الله سوف نعود بالسلام والأمل للبشرية جمعاء. التوفيق لطاقم أبولو». (الأناضول)