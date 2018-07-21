﻿«سامسونغ» تنافس «آبل» بهواتف خارقة السرعة

لندن ـ «القدس العربي»: من المتوقع أن تطرح شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية طرازاً جديداً من هواتف «غالاكسي» سيتفوق على هواتف «آبل» التي تستحوذ على اهتمام العالم، وذلك حسب المواصفات التي تم تسريبها حتى الآن عن جهاز «إس 10» الذي تعتزم الشركة الكورية طرحه العام المقبل.

وكشفت أحدث التسريبات التي تم تداولها على الانترنت أن شركة «سامسونغ» ستطرح هاتف «إس10» بأكثر من حجم وذلك لتوسيع دائرة الخيارات أمام المستخدمين.

وقال موقع «ماشابل» للتقنية إن من المرجح أن يأتي الهاتف غالاكسي «إس10» المقبل بـ3 أحجام هي 5.8 و6.1 و6.4 بوصة. وتأتي هذه التسريبات لتؤكد السباق بين «سامسونغ» الكورية و»آبل» الأمريكية، حيث كانت الأخيرة أطلقت هواتف ذات شاشات بقياسات متعددة، كما طرحت هواتف بأسعار مختلفة استطاعت من خلالها الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين.

وتستعد «آبل» لإطلاق 3 هواتف جديدة في الربع الأخير من العام الجاري، ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن تطرح الشركة نموذجين أصغر، بالإضافة إلى ثالث أكبر بقليل من 6.5 بوصة.

ويتوقع كثيرون أن تكون النسخ الأكبر حجما من غالاكسي «إس10» بسعر مرتفع، على أن تكون النسخ الأصغر أرخص قليلا، إلا أنها ستفتقر إلى بعض الميزات.

وتقول التسريبات إن «غالاكسي إس10» سيتضمن أيضاً قارئاً لبصمات الأصابع الذي تنفرد به هواتف «آيفون» حالياً، وهي التكنولوجيا التي باتت ملعباً للمنافسة بين شركات تصنيع الهواتف في السنوات الأخيرة. كما تتحدث التسريبات عن تزويد الهاتف بتقنية تجعله فائق السرعة في تصفح الإنترنت، حيث قال رونالد كوان، مسرب أخبار الهواتف الشهير، إن «غالاكسي إس10» سيكون مزوداً بمعالج «سناب دراغون 855» لكنّ شركة «كوالكوم» المصنعة لم تؤكد الأمر بعد، بشكل رسمي.

وكان موقع «بي جي آر» ذكر أن «سناب دراغون» الجديد سيكون أول موديم تجري صناعته بتقنية 7 نانومتر ويستطيع دعم سرعات «LTE» تصل إلى 2 غيغا في الثانية.

وإذا صحت هذه التسريبات الجديدة فإن عشاق «سامسونغ» على موعد مع سرعة إنترنت غير مسبوقة في هاتف «غالاكسي إس10» خلال السنة المقبلة على اعتبار أن المعالج الثوري لن يكون جاهزا إلا في وقت متأخر من العام 2018.

ومن المرجح أن تطلق سامسونغ هاتف «نوت 9» أيضاً في آب/أغسطس المقبل، وسيأتي الهاتف بتصميم مشابه لطراز العام الماضي، مع جهاز استشعار لبصمة الأصبع على ظهره.