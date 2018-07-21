﻿دليل جديد على وجود كائنات فضائية على المريخ

لندن ـ «القدس العربي»: تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» من الوصول إلى مؤشر جديد يمكن اعتباره دليلاً على وجود كائنات فضائية في كوكب المريخ، وهو الكوكب الذي يعتزم البشر السفر إليه خلال السنوات القليلة المقبلة.

والتقطت «ناسا» صورة جديدة تظهر فيها بقعٌ سوداء على سطح كوكب المريخ قال العلماء إنها «عناكب» فضائية، وهو ما يعني في حال صحت هذه المعلومات، أنه توجد كائنات حية على سطح كوكب المريخ، وهو سؤال يبحث له علماء الفضاء عن إجابة منذ أكثر من نصف قرن، حسب ما نقلت جريدة «مترو» البريطانية التي أوردت الخبر.

ويسود الاعتقاد لدى كثير من العلماء أنه توجد كائنات فضائية في الكون لكنها لم تتمكن من الوصول إلى كوكبنا (الأرض) تماماً كما أن البشر لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول لهم أو الاتصال بهم، في الوقت الذي سبق أن حذر علماء فضاء من التواصل مع العالم الخارجي على اعتبار أن إزعاج هذه الكائنات قد يدفعها إلى شن هجوم على الكرة الأرضية وبالتالي تضر بالعنصر البشري بشكل كامل أو ربما يصل الأمر إلى تدمير البشرية برمتها.

وقال علماء تابعون لوكالة «ناسا» إن وجود «عناكب» على سطح كوكب المريخ يشكل مؤشراً بالغ الأهمية على وجود الحياة هناك، حيث أن «العناكب في الواقع عبارة عن أكوام تتكون من عملية طبيعية» وهو ما يعني أن وجودهم مرتبط بوجود «حياة» وكائنات حية، أو دليل على وجود هذه الحياة.

وحسب «ناسا» فان هذه «العناكب» ليست عناكب طبيعية كتلك الموجودة على كوكب الأرض، حيث شرحت الوكالة الأمريكية كيف أنها مرتبطة بعملية حيوية موسمية لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة على سطح الكوكب الأحمر، ومن ثم ذوبان جبال من الجليد وخروج ثاني أكسيد الكربون بقوة كبيرة.