﻿العيوب تلاحق «آيفون إكس»: الشاشات تتعثر من جديد

لندن ـ «القدس العربي»: ما زالت العيوب والشكاوى تلاحق هاتف «آيفون إكس» الذي يثير جدلاً منذ أن طرحته شركة «آبل» الأمريكية أواخر العام الماضي، أي قبل عدة شهور، فيما يقول بعض المراقبين أنه الهاتف الذي تعرض لأكبر كم من الشكاوى وظهر فيه الكثير من العيوب.

واشتكى بعض مستخدمي أجهزة «آيفون إكس» أخيراً من عيب جديد في الشاشات التي قالوا إنها تواجه مشاكل، ونشروا العديد من التعليقات والتفاصيل المتعلقة بأزمة شاشات هذا الطراز من الهاتف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد أحد المستخدمين أن «خطا أخضر اللون بدأ بالظهور على شاشة هاتفه بعد شرائه بمدة، وجميع محاولاته للتخلص من هذا العيب باءت بالفشل، حتى أنه حاول إعادة تشغيل الجهاز مرات عديدة دون جدوى».

وأشار مستخدم آخر إلى أن المشكلة نفسها ظهرت في هاتفه، وحين توجه إلى أحد مراكز صيانة آبل عرض عليه المركز استبدال جهازه بآخر جديد.

وليست تلك المشكلة الأولى التي يشتكي منها مستخدمو «آيفون إكس» فقبل شهور أكد بعض مالكي هذا الهاتف «أن كاميراته تعاني من تصدع في زجاجها الواقي، ومراكز صيانة آبل رفضت إصلاح تلك الأعطال مجاناً».

وسبق أيضاً أن اشتكى عدد من مستخدمي «آيفون إكس « من عدم استجابة شاشة اللمس على أجهزتهم عن العمل في البرد الشديد، فيما اعترفت «آبل» قبل شهور بهذا الخلل وقالت إنه يعود إلى «علة برمجية سيتم علاجها في التحديث المقبل».

وقالت آبل على موقعها: «نحن على علم بالحالات التي تكون فيها شاشة آيفون إكس غير مستجيبة بشكل مؤقت للمس بعد تعرض الهاتف إلى بيئة باردة جداً، فبعد عدة ثوان ستصبح الشاشة مستجيبة تماما مرة أخرى، وسيتم علاج ذلك في تحديثات مقبلة».

وتقول آبل «إن الأجهزة العاملة بنظام iOS تعمل بشكل أفضل في درجات حرارة تتراوح بين صفر و35 درجة مئوية».

إلى ذلك، ذكر عدد محدود من مستخدمي هواتف «آيفون إكس» أنه يوجد صوت طقطقة وضجيج عند تشغيل مكبر صوت سماعة المكالمات الأمامية أثناء المكالمات إذا تم رفع مستوى الصوت إلى أقصى درجة.

كما تحدث بعض المستخدمين عن مشاكل في تقنية التعرف على بصمة الوجه، وهي التقنية التي قالت «آبل» في البداية إنه لا يمكن خداعها بسهولة وأكدت أنه حتى أقنعة هوليوود المتطورة لا يمكن أن تخدع هذه التقنية، إلا أن بعض الباحثين الأمنيين في فيتنام أحبطوا تلك الادعاءات عن طريق صنع قناع خاص وتعديله تكنولوجياً بطريقة معقدة بعض الشيء يجمع بين إطار ثلاثي الأبعاد ومكياج خاص إضافة إلى أنف مصنوع من السيليكون مع معالجة خاصة في مناطق مختارة من القناع وعن طريقه تم اختراق بصمة الوجه.

ويقول هؤلاء الباحثون الأمنيون إن بصمة الوجه التي قدمتها «آبل» ليست ناضجة تماما بما فيه الكفاية، وذكروا أنهم عملوا على هذا القناع لمدة خمسة أيام وكانت التكلفة تقرب من 150 دولاراً فقط، إضافة إلى استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.