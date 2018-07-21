انتفاضة العراق: السياسة خلف الكهرباء
Jul 21, 2018
تتواصل التظاهرات الشعبية التي تجتاح ثماني محافظات في وسط العراق وشماله، وتتطور الشعارات من المطالبة بتوفير الخدمات العامة كالماء والكهرباء، إلى الاحتجاج على الفساد والتقصير الحكومي، ولا تنتهي عند التعبير عن رفض المحاصصة الطائفية والأحزاب المذهبية الموالية لإيران بصفة خاصة. ورغم أنّ غالبية المراقبين لا يتوقعون انتقال الاحتجاجات إلى المحافظات الشمالية، فإن اقترابها من قلب بغداد ينذر بانقلاب الحراك الشعبي إلى فعل سياسي شامل، خاصة في ضوء الوضع العالق حول تشكيل الحكومة.
(ملف الحدث، ص 6 ـ 13)
انتفاضة العراق: السياسة خلف الكهرباء
إحتجاجات الشيعة بالعراق ستنتقل لإيران! الشعب العراقي أصبح واعياً بالفتنة الطائفية المفتعلة!! ولا حول ولا قوة الا بالله