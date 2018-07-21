﻿مجموعة الممثل روبن وليامز تعرض للبيع في مزاد

تعرض دار «سوذبيز» للمزادات للبيع في نيويورك في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر المقبل مجموعة شكلها الممثل الأمريكي الراحل روبن وليامز وزوجته الثانية مارشا وتتضمن منحوتات وساعات وتذكارات شهيرة.

ومن بين عشرات القطع التي ستعرض للبيع، مقتنيات عائدة إلى أوساط السينما مثل ثوب ارتداه دانييل رادكليف في سلسلة أفلام «هاري وبتر» يقدر سعره بين 10 و15 ألف دولار، واكسسوارات وملابس استخدمت في أفلام فضلا عن جوائز ونصوص سيناريوهات مع اهداءات.

وتضم المجموعة أيضا أعمالا فنية حديثة ومعاصرة من بينها منحوتة لنيكي دي سان فال، أو لوحات عدة لفنانين بارزين في مجال فن الشارع من أمثال بانكسي وشيبارد فيري أو الفرنسي إينفايدر.

وسيذهب جزء من ريع المزاد إلى منظمات لا تبغي الربح مثل «وونديد وورير» التي تعنى بجرحى الحروب أو «جوليارد سكول» مدرسة الموسيقى والمسرح والرقص العريقة في نيويورك.

وكان روبن وليامز الذي نال العام 1998 جائزة اوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن فيلم «غود ويل هانتينغ» انتحر العام 2014 عن 63 عاما. وكان قد شخصت قبل أشهر إصابته بمرض باركنسون. (أ ف ب)